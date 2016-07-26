Представители Европейского вещательного союза проинспектировали готовность Днепра к проведению "Евровидения – 2017"

Делегация, которую возглавляет Йон Ола Санд, вместе с членами украинского оргкомитета конкурса оценивала состояние инфраструктуры города на Днепре, необходимой для того, чтобы принять главное песенное событие Европы. Город-хозяин «Евровидения» будет определен после проведения инспекции во всех городах-финалистах.

Городской голова Днепра Борис Филатов показал делегации местный аэропорт, который способен принимать 800 пассажиров в час. Руководство аэропорта обещает, что при поддержке города его полностью благоустроят. Из аэропорта делегация отправилась на Фестивальный причал, где планируют обустроить одну из локаций городка «Евровидения». Рассказывая о размещение гостей конкурса, Борис Филатов отметил, что на период его проведения в акватории Днепра планируют расположить 2 корабля на 600 мест: это качественно реконструированные суда. Разместить гостей смогут и неподалеку от выезда из города, чтобы облегчить им доступ к конкурсным локациям. А быстрый переезд к отелям обеспечит центральный мост.

Представители Европейского вещательного союза и оргкомитета посетили мэрию Днепра, где познакомились с командой городского головы, которая готова работать практически круглосуточно. Делегация осмотрела спортивный комплекс «Метеор», где планируют обустроить «ДнипроЕвроАрену». Локации вокруг комплекса готовы к размещению пресс-центра и необходимых площадок песенного конкурса, подчеркнул городской голова. В «Метеор» представители Европейского вещательного союза отправились на обновленном троллейбусе – это первый пример нового электротранспорта, который городская власть планирует выпустить на улицы Днепра.

На входе в СК «Метеор» уже установили указательный знак, информирующий о расположении фан- и фуд-зон, а также других локаций «Евровидения». Внутри комплекса ведутся ремонтные работы. Делегацию проинформировали, что помещение очень функционально: здесь есть удобные подъезды для крупногабаритных автомобилей, в залах можно комфортно разместиться пресс-центр. Зал «Метеора» – единственная площадка Украины, где в свое время выступали такие гранды рок-музыки как Deep Purple, Uriah Heep и Scorpions.

Подводя итоги ревизии города-претендента, Борис Филатов отметил, что приложит все усилия, чтобы убедить коллег отдать право проведения конкурса именно Днепру, ведь это – идея для его дальнейшего развития. «Когда мы провожали наших коллег после осмотра, прозвучала, на мой взгляд, ключевая фраза о том, что в наш город ехали с ознакомительным визитом, но в итоге у всех сложилось впечатление, что у Киева появился серьезный конкурент», - заявил мэр.

По словам Бориса Филатова, положительным аргументом для представителей Европейского вещательного союза и Кабинета Министров Украины стало наличие у Днепра свободных средств, которые город может инвестировать в развитие инфраструктуры. По предварительным подсчетам, на комплексное обновление будущей «ДнипроЕвроАрены» может потребоваться до 500 млн. грн. В целом на подготовку к «Евровидению» город готов потратить до 800 млн. грн.