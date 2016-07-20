Убийство журналиста Шеремета: СБУ озвучила подробности взрыва и 4 основные версии следствия

Об этом в Facebook сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«Рассматривается 4 основных версии: профессиональная деятельность; неприязнь в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации); покушение на Елену Притулу», - написал Тандит.

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Он отметил, что, по предварительным данным, при взрыве автомобиля, на котором ехал журналист, использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением, которое было прикреплено под водительское сидение.

«Мы можем говорить о цели, о которой уже сказал В.Грицак: цель убийства – дестабилизация ситуации в Украине», - также написал Тандит.

Он подчеркнул, что важно дать возможность силовикам раскрыть это преступление и попросил «псевдоправдолюбцев не использовать эту трагедию в своих корыстных целях».

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".