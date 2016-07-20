Деканоидзе: мы рассматриваем все версии убийства Шеремета, но конкретной информации нет
Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что следствие рассматривает все версии убийства журналиста Павла Шеремета, но сейчас конкретной информации нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве. «Мы рассматриваем все версии, открыто уголовное производство – это умышленное убийство, 115-я статья (Уголовного кодекса Украины), но мы должны понимать мотив, и кто был заказчиком», - заявила она.
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«Как только у нас будет четкое понимание версии мотива, конечно, мы это будем публично оговаривать. Сейчас, я понимаю ваш интерес, я понимаю, что это очень важно, но сейчас конкретной информации нет», - добавила Деканоидзе.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".