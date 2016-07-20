Деканоидзе: мы рассматриваем все версии убийства Шеремета, но конкретной информации нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве. «Мы рассматриваем все версии, открыто уголовное производство – это умышленное убийство, 115-я статья (Уголовного кодекса Украины), но мы должны понимать мотив, и кто был заказчиком», - заявила она.

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«Как только у нас будет четкое понимание версии мотива, конечно, мы это будем публично оговаривать. Сейчас, я понимаю ваш интерес, я понимаю, что это очень важно, но сейчас конкретной информации нет», - добавила Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".