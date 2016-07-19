В Одессе водитель иномарки протаранил мотоцикл и две машины: госпитализировано 5 человек

В Одессе сегодня утром в центре города водитель иномарки протаранил мотоцикл и две машины и пытался скрыться, госпитализированы 5 человек.

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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, авария произошла на проспекте Шевченко возле админздания областной государственной администрации.

«По предварительным данным, автомобиль Nissan двигался по проспекту Шевченко со стороны Одесского политехнического университета. Водитель, 1994 г. р., совершил выезд на перекресток, идя на красный сигнал светофора... При этом сильно ударил мотоцикл и протаранил две машины Toyota», - рассказала Марченко.

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В числе госпитализированных – пассажиры и водители мотоцикла и Toyota.

Марченко добавила, что, со слов очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но другие водители, оказавшиеся свидетелями ЧП, заблокировали Nissan своими автомобилями. У виновника аварии водительских прав при себе не оказалось.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь.

По некоторым данным, в числе потерпевших – супруга народного артиста Украины, участника комик-труппы «Маски» Бориса Барского, которая находилась в одной из Toyota.