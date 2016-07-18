В Одессе стартовало первое украинское футбольное Road Show

Идея футбольного Road Show – передвижной выставки – родилась в процессе подготовки к Суперкубку Украины. Спонсорі матча – компании UDP и City One Development при поддержке Премьер-лиги решили поднять дух украинских болельщиков, напомнив о самых ярких вехах украинского футбола. Представленная в Одессе коллекция получила многообещающее название «Система Лобановского».

«Лобановский – величайшая фигура украинского футбола всех времен. Как футболист он играл за «Динамо», «Черноморец» и «Шахтер». Мало кто помнит, но в далеком 1968-м году именно Валерий Лобановкий был капитаном донецкой команды. Как тренер начал свою деятельность в «Днепре», который вывел в высшую лигу. Наибольших успехов добился в «Динамо». Лобановский – человек, память о котором объединяет футбольную Украину», - подчеркнул Валерий Кодецкий, управляючий партнер компании UDP, соорганизатора футбольного роад-шоу.

Вдохновтели Road Show отказались от традиционных выставочных шаблонов и выстроили экспозицию в стиле последних веяний современного искусства – пространственная композиция и интерактив позволют посетителям не просто созерцать раритеты, а вживую окунуться в атмосферу футбола Лобановского. Особенно поражает воображение зрителей реализованная технология дополненной реальности, которая позволяет виртуально оказаться рядом с мэтром на тренерской скамье.

«Идея объединения – главная в Road Show. Только все вместе – клубы, футболисты, болельщики, бизнес – сможем возродить украинский футбол, вернуть ему былую славу. Валерий Васильевич всегда будет для нас образцом для подражания. Вне зависимости от клубных пристрастий», - прокомментировал Сергей Перчак, директор компании City One Development.

Представленные высокотехнологические решения делают Первое футбольное Road Show настоящим феноменом не только спортивной, но и культурной жизни страны. Хочется надеяться, что Одесса – это лишь отправная точка и в будущем Road Show посетит и другие города Украины