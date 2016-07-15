В Одессе в автосалоне подорвали дорогой Porsche (фото, видео)

14:21, 15 июля 2016
Общество
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В Одессе ночью в одном из автосалонов взорвался автомобиль Porsche Panamera.

Одесса взрыв авто / dumskaya.net

Об этом сообщает «Думская».

По словам местных жителей, в районе часа ночи они слышали два раскатистых взрыва. Однако присутствующие на месте инцидента молодые парни утверждают, что ничего не взорвалось, а было только возгорание в салоне автомобиля.

Красный Porsche Pamanera 2013 года выпуска продается в этом автосалоне за $71 тысячу.

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Новые подробности ночного взрыва в автосалоне сообщила "Первому городскому" врио замначальника отдела коммуникаций ГУНП Анастасия Якубенко. 

По ее словам, личность злоумышленника, который привел в действие взрывное устройство на территории автосалона Autopodium пока не установлена.

Граната взорвалась возле автомобиля Porsche Panamera, из-за чего машина получила повреждения.

Точную сумму ущерба еще устанавливают. Пострадавших нет. 

Злоумышленнику в случае его поимки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет по ч. 4.

Одесса взрыв авто / dumskaya.net

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