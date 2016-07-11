Во Львовской области водитель легковушки наехал на автомобиль полиции, травмирован полицейский

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, 9 июля в 18:20 в селе Тухолька Сколевского района 75-летний львовянин, находясь за рулем автомобиля «Таврия», не справился с управлением и совершил наезд на служебный автомобиль патрульной полиции Renault Duster, который стоял с включенными проблесковыми маячками. В результате столкновения получил травмы и был госпитализирован в больницу 36-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции Сколевского отделение полиции.

Как сообщили в пресс-службе, 9 июля зафиксировано еще одно ДТП, во время которого частный автомобиль совершил столкновение с полицейским автомобилем.

Около 23:30 на улице Стрыйской во Львове водитель автомобиля Mercedes-Benz наехал на стоящий автомобиль патрульной полиции Toyota Prius. В результате столкновения пострадал 28-летний иностранец, пассажир автомобиля Mercedes. Правоохранители, которые на момент автопроисшествия оформляли ДТП, не пострадали. Автомобиль полиции получил технические повреждения. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение"), наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.