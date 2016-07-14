ВСЮ открыл дисциплинарные дела в отношении четырех судей за решения против активистов Майдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСЮ, соответствующее решение принято сегодня на заседании.

В частности, дисциплинарное дело открыто в отношении судьи Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка. Отмечается, что во время рассмотрения дисциплинарного дела ВСЮ будет дана оценка действиям судьи Кицюка при вынесении им 16 января 2014 года постановления о привлечении участника Автомайдана Сергея Пояркова к административной ответственности и применении к нему наиболее строгого административного взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев.

Также дисциплинарное дело открыто в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Александра Федюка. Во время его рассмотрения будет дана оценка действиям Федюка при вынесении ряда постановлений от 19 февраля 2014 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей участникам массовых акций протеста, задержанных в центре Киева после событий 18 февраля 2014 года.

Кроме того, ВСЮ принял решение открыть дисциплинарные дела в отношении судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области Олега Мельника и судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

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Во время рассмотрения дисциплинарного дела ВСЮ будет дана оценка действиям судей Мельника и Чернова при рассмотрении административных дел о привлечении к административной ответственности участников Автомайдана по статье 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложении административного взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами на три месяца.

Как сообщал УНИАН, ранее дисциплинарная секция Высшего совета юстиции рекомендовала к увольнению судью Печерского районного суда города Киева Оксану Царевич за нарушение присяги судьи.

Царевич подозревают в вынесении заведомо неправосудных постановлений о привлечении к административной ответственности участников движения «Автомайдан».