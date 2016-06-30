Высший совет юстиции открыл дисциплинарное производство в отношении судьи Царевич

Такое решение было принято сегодня на заседании Высшего совета юстиции, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ВСЮ.

Рассмотрев материалы проверки, проведенной членом ВСЮ Н.Гусаком по переданным материалам временной спецкомиссии по проверке судей общей юрисдикции, Высший совет юстиции принял решение открыть дисциплинарное дело в отношении Царевич.

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Также в пресс-службе сообщили, что 5 июля дисциплинарная секция ВСЮ рассмотрит еще 12 вопросов об открытии дисциплинарных дел или об отказе в открытии по заявлениям, поступившим во временную спецкомиссию.

Среди судей, материалы по которым будут рассматривать на дисциплинарной секции, есть еще один судья Печерского районного суда - Виктор Кицюк.

Всего, по данным пресс-службы, в течение 2015 года на рассмотрение ВСЮ было передано 41 заключение о нарушении присяги в действиях 46 судей. А в апреле 2016 года в Высший совет юстиции поступило 305 заявлений на 305 судей, которые временная спецкомиссия получила от граждан, но не успела рассмотреть до прекращения своих полномочий.

Эти заявления в основном касаются действий судей в отношении активистов Майдана.

На сегодняшний день ВСЮ рассмотрела 44 материала по заявлениям, присланным временной спецкомиссией. Открыто почти 20 дисциплинарных дел в отношении судей «Майдана».