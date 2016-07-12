В Днепре неизвестные угнали автомобиль председателя ОГА
15:47, 12 июля 2016Общество
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В Днепре в ночь на 12 июля неизвестные похитили внедорожник, который принадлежит председателю Днепропетровской облгосадминистрации Валентину Резниченко.
По состоянию на 14:00 похищенный автомобиль не найден / УНИАН
Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в области Анна Старчевская.
По ее словам, автомобиль Range Rover был похищен с охраняемой стоянки в центре Днепра. Охранник услышал звук сигнализации и бросился к автомобилю, но похититель быстро сел в машину и уехал.
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В Днепропетровской области объявлен план «Перехват». По состоянию на 14:00 похищенный автомобиль не найден.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).
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