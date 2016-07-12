В результате ДТП в Кривом Роге погибла женщина, 4 человека госпитализированы

Как сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области, около 15:50 по автодороге «Кривой Рог – Широкое» со стороны пгт Широкое в направлении проспекта Южного, двигался автомобиль ЗАЗ-1102 под управлением 36-летнего местного жителя, который выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2101, который двигался во встречном направлении.

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В результате ДТП 43-летняя женщина-пассажир автомобиля ЗАЗ-1102 от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Водитель ЗАЗа, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу.