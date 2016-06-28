Дело "русской мафии": в Испании задержали шестерых граждан РФ и украинца

Аресты произошли в Салоу, Камбрилси и Таррагоне, а также в офисе юридической фирмы в пригороде Барселоны Оспиталет-де-Льобрегат, передает Радио Свобода.

Все задержанные подозреваются в отмывании денег "тамбовской" преступной группировкой, вместе с ними был задержан испанец, который оказывал юридические услуги.

Двое задержанных россиян, по данным полиции, "занимались подготовкой инфраструктуры" для отмывания денег и имели тесные связи в руководстве "Единой России": члены партии были их частыми гостями в Испании. Они руководили операциями своих подчиненных из Таррагоны (город в автономной области Каталония).

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Полиция также сообщает, что в рамках дела наложен арест на 192 объекта недвижимости в Реусе, Салоу и Камбрилси, а также на счета, на которых совокупно было 64 миллиона евро.

Посольство России в Мадриде подтвердило факт арестов: дипломаты заявили, что "выясняют обстоятельства" инцидента.

Власти Испании уже несколько лет расследуют дело "русской мафии". В 2008 году в рамках этого дела на Мальорке был арестован Геннадий Петров: его следствие считает лидером "тамбовской" группировки. Испанская полиция считает, что возглавляемая Петровым группа с 1996 года занималась в Испании легализацией средств, полученных от преступной деятельности, в частности,от торговли кокаином.

Петрова в 2010 году выпустили под залог, а в 2012 году получил разрешение на временный выезд в Россию, также еще один подозреваемый Леонид Христофоров. Обратно в Испанию они не вернулись.