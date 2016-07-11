Оккупанты внесли крымского журналиста Семену в список экстремистов

18:43, 11 июля 2016
Общество
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66-летнего внештатного корреспондента "Крым.Реалии" Николая Семену оккупационные власти Крыма включили в федеральный перечень людей, в отношении которых есть информация об их причастности к терроризму или экстремизму. 

николай семена / day.kyiv.ua

Об этом рассказал адвокат Александр Попков, защищающий журналиста по делу о призывах к сепаратизму, передает "Новая газета".

По словам защитника, из-за закона о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, Семена уже столкнулся с существенными ограничениями, в частности, при использовании своего банковского счета.

Читайте такжеВ ОБСЕ обеспокоены практикой произвола по усмирению журналистов в КрымуНапомним, 19 апреля так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская сообщила, что местное управление ФСБ возбудило дело в отношении журналиста проекта "Крым.Реалии" Николая Семены. Его подозревают в публичных призывах к экстремистским действиям по нарушению территориальной целостности России из-за публикации о блокаде полуострова, якобы содержащей высказывания такого рода.

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