Оккупанты внесли крымского журналиста Семену в список экстремистов

Об этом рассказал адвокат Александр Попков, защищающий журналиста по делу о призывах к сепаратизму, передает "Новая газета".

По словам защитника, из-за закона о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, Семена уже столкнулся с существенными ограничениями, в частности, при использовании своего банковского счета.

Читайте такжеВ ОБСЕ обеспокоены практикой произвола по усмирению журналистов в КрымуНапомним, 19 апреля так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская сообщила, что местное управление ФСБ возбудило дело в отношении журналиста проекта "Крым.Реалии" Николая Семены. Его подозревают в публичных призывах к экстремистским действиям по нарушению территориальной целостности России из-за публикации о блокаде полуострова, якобы содержащей высказывания такого рода.