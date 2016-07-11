"Подарили друзья": украинец направлялся в оккупированный Крым со шпионской ручкой (фото)
11:22, 11 июля 2016Общество
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На КПП «Каланчак» у гражданина Украины, который направлялся в оккупированный Крым в багажнике нашли ручку со встроенной мини-видеокамерой.
В багажнике нашли ручку со встроенной мини-видеокамерой / dpsu.gov.ua
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Мужчина утверждал, что устройство ему подарили друзья.
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«Установлен порядок средство изъято и передано компетентным органам. А относительно Украинский составили административный протокол по статье 195-5 КУоАП «Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации», - отметили в пограничном ведомстве.
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