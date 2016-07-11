"Подарили друзья": украинец направлялся в оккупированный Крым со шпионской ручкой (фото)

На КПП «Каланчак» у гражданина Украины, который направлялся в оккупированный Крым в багажнике нашли ручку со встроенной мини-видеокамерой.

Об этом сообщает Госпогранслужба. Мужчина утверждал, что устройство ему подарили друзья. Читайте такжеВ Австралии кот Ниндзя ворует соседские вещи для своих хозяев «Установлен порядок средство изъято и передано компетентным органам. А относительно Украинский составили административный протокол по статье 195-5 КУоАП «Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации», - отметили в пограничном ведомстве.

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