"Подарили друзья": украинец направлялся в оккупированный Крым со шпионской ручкой (фото)

11:22, 11 июля 2016
Общество
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На КПП «Каланчак» у гражданина Украины, который направлялся в оккупированный Крым в багажнике нашли ручку со встроенной мини-видеокамерой.

ручка / dpsu.gov.ua

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчина утверждал, что устройство ему подарили друзья.

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«Установлен порядок средство изъято и передано компетентным органам. А относительно Украинский составили административный протокол по статье 195-5 КУоАП «Незаконное хранение специальных технических средств негласного получения информации», - отметили в пограничном ведомстве.

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