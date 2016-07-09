Разоблачение взяточников в Минздраве: Суд арестовал на 2 месяца сообщника Василишина

Об этом сообщает столичная прокуратура на своей странице в Facebook.

Согласно решению суда, Серняк может выйти из-под стражи в случае внесения залога в размере 1 млн 520 тыс. грн. Суд также возложил на него обязательство, в случае внесения залога, носить электронный браслет.

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Как сообщалось, Серняк был задержан вместе с заместителем министра здравоохранения Романом Василишиным в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве.

Во время обыска у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с Урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. По словам Луценко, директор Урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняк, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.

8 июля Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн 856 грн.