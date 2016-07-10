Министр обороны Великобритании приедет в Украину
Глава оборонного ведомства Великобритании собирается повторить визит в Украину, чтобы воочию увидеть результаты реформ.
В рамках саммита НАТО министр обороны Степан Полторак встретился с британским коллегой Майклом Фэллоном. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.
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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон пригласил главу украинского оборонного ведомства посетить его страну. В свою очередь Степан Полторак пригласил британского коллегу.
"Прошел год с тех пор, как я был в Украине. Считаю, что нужно снова нанести визит и воочию увидеть изменения, которые у вас произошли", — поблагодарил за приглашение Майкл Фэллон.
Во время встречи министры обсудили вопросы реформирования министерства обороны Украины и консультационной помощи советников от Великобритании в проведении реформ и подготовке войск.
Как сообщалв УНИАН, Великобритания до марта 2017 года планирует провести обучение 4 тысяч украинских военнослужащих.