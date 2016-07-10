Суд оставил под стражей подозреваемых в "мукачевской стрельбе"

По ходатайству прокуратуры Мукачевский горрайонный суд продлил содержание под стражей четверых подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево в прошлом году еще на 60 суток. Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Все четверо подозреваемых по делу о стрельбе 11 июля в Мукачево - Радион Горбенко, Владимир Бурча, Роман Мунчак и Сергей Деяк - будут находиться под стражей до 6 сентября.

Очередное заседание по этому делу состоится 15 июля. Это заседание также будет подготовительным.

Между тем, защита бойцов "Правого Сектора" подавала ходатайство об изменении меры пресечения (содержание под стражей на домашний арест) для Владимира Бурчи и Радиона Горбенко. Более того, как отметил адвокат бойцов Роман Бухтояров, ходатайство о продлении содержания под стражей прокуратура должна была подать, согласно закону, за 5 дней до заседания, однако обвинение сделало это только устно во время заседания.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей ПС, Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "Правый сектор" начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибли трое.