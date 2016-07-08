НАБУ обнародовало доказательства причастности адвоката в "газовом деле" Цыганкова к фиктивным фирмам (инфографика)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

В частности, Бюро обнародовало копию сведений относительно IP-адресов управления системой «Клиент-банк» 5 фиктивных предприятий: ООО «Атмос Плюс», ООО «Дарвей Трейд», ООО «Фалком Сервис», ООО «Один Групп Сервис» и ООО «Центр Паритет».

Через счета указанных фирм в период с 13 октября 2014 года по 26 марта 2015 года были совершены 134 сделки на общую сумму более 198 млн грн. Причем 58 транзакций были совершены с использованием IP-адресов, которые предоставлялись адвокату Цыганкову.

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В НАБУ отметили, что телекоммуникационные услуги предоставлялись по адресу офиса Цыганкова, расположенныго в г. Киеве по ул. Мечникова 3. Именно там 5 июля детективы НАБУ провели обыск.

Кроме того, обнародована копия справки от провайдера и копия договора о предоставлении телекоммуникационных услуг Цыганкову.

«Таким образом, полученные документы указывают, что из офиса Цыганкова А.И. осуществлялось управление финансовыми операциями ряда предприятий с признаками фиктивности, которые занималась конвертацией в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування», - подчеркнули в НАБУ.

В Бюро подчеркнули, что основания для обысков помещений Цыганкова не имеют ничего общего с его деятельностью в качестве защитника народного депутата Александра Онищенко.

«Он (Цыганков – УНИАН), скорее, является одним из его возможных сообщников, который из своего офиса осуществлял непосредственное управление средствами, полученными в результате преступной деятельности по перепродаже государственного газа», - считают в антикоррупционном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла ущерб государству в размере свыше 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргаздобыча". Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Известно, что экс-депутат находится за пределами Украины, его место нахождения устанавливается.

Сообщалось, что у всех адвокатов по делу Онищенко провели обыски. В НАБУ заявили, что обыски у адвокатов Онищенко проведено через возможную причастность их к ”газовой схемы”. Адвокаты утверждают, что обыски проходили с грубейшими нарушениями.

7 июля в НАБУ заявили, что в ходе досудебного расследования деятельности созданной депутатом Онищенко преступной организации разоблачила преступную группу, которая действовала под прикрытием лиц, которые имеют свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.

«Указанные лица, прикрываясь гарантиями, предоставленными им законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», - говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что указанной деятельностью по данным следствия занимались, в частности, адвокаты Андрей Цыганков, Копусь и Маковский. На причастность к указанному преступлению проверяются и другие лица, в том числе и адвокаты.