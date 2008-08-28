Взрывами под Лозовой по полям разбрасывает снаряды (фото)

Больше 18-ти тысяч человек эвакуированы из Лозовой и близлежащих населенных пунктов из-за взрывов на военном арсенале, «МедиаПорту» сообщил вице-губернатор Сергей Стороженко. Арсенал до сих пор охвачен огнем, взрывы продолжаются и сейчас.

Решение об эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов и Авиловского района Лозовой было принято вчера около 18 часов. Позже после заседания оперативного штаба было решено также вывезти людей из других районов города, так осколки снарядов могли разлетаться на 5 километров (изначально речь шла о радиусе 2-3 километра).

Из-за взрывов, по официальной информации пострадали два человека – оба они военные. У одного осколочная рана голени, у второго совсем незначительное ранение плеча.

Сейчас, по словам Стороженко, ведется разведка. Военные и спасатели осматривают территорию. По информации корреспондента «МедиаПорта», министр МЧС Владимир Шандра облетел на вертолете территорию.

По информации корреспондента «МП», на поле возле военной части много и осколков и даже неразорвавшихся снарядов.

Закрыт проезд возле поселка Панютино в Лозовой. За поселком стоит пост, журналистов пропускают, но остальные автомобили заворачивают обратно.

Сразу за постом под Катериновкой, откуда еще вчера эвакуировали жителей, развернут военный лагерь, стоят палатки, пожарные машины.

Практически на всем пути из Харькова в Лозовую на каждом километре стоят правоохранители и пожарные автомобили.

Возле города Лозовая Харьковской области на военном арсенале второй день взрываются боеприпасы. Предположительно ЧП началось с пожара, огонь перекинулся на штабеля боеприпасов, складированные под открытым небом, после чего раздались первые взрывы.

61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины расположен на общей площади 494 га. Объемы хранения в арсенале, по данным Минобороны, составляют около 95 тысяч тонн боеприпасов. В том числе: снаряды, 80-миллиметровые мины, 150-миллиметровые реактивные снаряды.

Фото Игоря Чекачкова / Медиапорт