Очередного пособника террористов из Лисичанска приговорили к 2 годам и 5 месяцам
Лисичанский городской суд Луганской области вчера, 7 июля, приговорил к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы пособника террористов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, в ходе досудебного расследования было установлено, что в июле 2014 года житель Лисичанска добровольно вступил в ряды незаконного военизированного формирования, которое действовало на территории города.
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Выполняя указания так называемого «руководства», обвиняемый нес службу на одном из блокпостов, где выполнял функции по обеспечению деятельности контролируемого объекта, а именно охраны и недопущения посторонних лиц на его территорию.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законами Украины военизированных формирований).