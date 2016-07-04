Бывшего милиционера приговорили к семи годам тюрьмы за участие в нападениях "ДНР"

"Завершено судебное разбирательство уголовного производства по обвинению бывшего сотрудника милиции в совершении разбойных нападений на граждан в составе незаконных вооруженных формирований (ч.4 ст.260 УК Украины). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры Запорожской области, проводившей досудебное расследование.

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Установлено, что бывший милиционер примкнул к террористам летом 2014 года.

"В составе незаконного вооруженного формирования в течение июля 2014 года, во время оккупации Дружковки, он нападал с оружием на граждан с целью завладения их имуществом", - отмечается в сообщении.