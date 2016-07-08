В России удерживаются 13 политзаключенных граждан Украины - МИД
13:56, 08 июля 2016Общество
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В России на сегодняшний день удерживают 13 политических заключенных - граждан Украины, среди которых четверо крымских татар.
В РФ в незаконном заключении находятся 13 политзаключенных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
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"В настоящее время, по имеющейся в МИД информации, на территории РФ в незаконном заключении находятся 13 политзаключенных - граждан Украины, среди них четверо крымских татар", - сказала она.
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