В России удерживаются 13 политзаключенных граждан Украины - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

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"В настоящее время, по имеющейся в МИД информации, на территории РФ в незаконном заключении находятся 13 политзаключенных - граждан Украины, среди них четверо крымских татар", - сказала она.