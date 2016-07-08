Житель Донецкой области подорвался на растяжке

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Сообщение о пострадавшем поступило в Бахмутский отдел полиции около 18:20.

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Было установлено, что около 15:00 местный житель Бахмута, 1972 года рождения, мастер сельской РЭС, проводя обход линии электропередач в лесопосадке пгт Луганское, наступил на растяжку и подорвался.

Мужчину доставили в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, слепое ранение грудной клетки.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в районе Мариуполя украинские военные подорвались на самодельной противопехотной мине, один из них погиб.