В Киеве на вокзале патрульный полицейский избил резиновой дубинкой инвалида
В полиции считают, что патрульный необоснованно использовал спецсредство.
Этот факт обнаружили сотрудники отдела мониторинга Департамента патрульной полиции, сообщают в пресс-службе ведомства.
Читайте такжеВ прифронтовый Торецк после блокирования местными техники ВСУ направили спецгруппу полицейских (фото)
"На Центральном железнодорожном вокзале сотрудник необоснованно использовал спецсредство — резиновую дубинку — против человека с ограниченными возможностями. Инцидент произошел в конце июня этого года", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что между работниками охранной фирмы и мужчиной с ограниченными возможностями возник конфликт. Мужчина нарушал общественный порядок, выкрикивал нецензурные слова, ударил работника охранной фирмы.
"Патрульный неправильно оценил ситуацию: достал спецсредство — резиновую — дубинку и нанес несколько ударов по разным частям тела", - заключают правоохранители.
Сейчас по данному инциденту работают сотрудники внутренней безопасности, все материалы дела передаются в прокуратуру.