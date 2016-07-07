В Киеве на вокзале патрульный полицейский избил резиновой дубинкой инвалида

Этот факт обнаружили сотрудники отдела мониторинга Департамента патрульной полиции, сообщают в пресс-службе ведомства.

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"На Центральном железнодорожном вокзале сотрудник необоснованно использовал спецсредство — резиновую дубинку — против человека с ограниченными возможностями. Инцидент произошел в конце июня этого года", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что между работниками охранной фирмы и мужчиной с ограниченными возможностями возник конфликт. Мужчина нарушал общественный порядок, выкрикивал нецензурные слова, ударил работника охранной фирмы.

"Патрульный неправильно оценил ситуацию: достал спецсредство — резиновую — дубинку и нанес несколько ударов по разным частям тела", - заключают правоохранители.

Сейчас по данному инциденту работают сотрудники внутренней безопасности, все материалы дела передаются в прокуратуру.