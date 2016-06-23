Полицейские показали видео, на котором патрульный бьет нарушителя
Полицейские показали видео, на котором патрульный избивает гражданина, а остальные правоохранителей стоят в стороне и наблюдают.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков.
"Патрульный бил задержанного в наручниках. Каждый день команда старается работать на авторитет. Помогать, спасать, предотвращать", - рассказал он.
Он отметил, что руководством патрульной полиции в порядке мониторинга было обнаружено видео из бодикамеры сотрудника, на котором четко видно, как патрульный избивает гражданина, а все остальные просто стоят и смотрят.
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"По всем признакам мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем транспортного средства, оказывал сопротивление при задержании, с трудом достали из машины, был неадекватен, но это ничего не меняет!", - выразил возмущение Жуков.
Сейчас, по его словам, сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Все материалы переданы в департамент внутренней безопасности и будут переданы в прокуратуру. Проводится служебное расследование.