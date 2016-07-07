Прекращение малого пограничного движения является временной мерой безопасности - посол Польши

Об этом заявил посол Польши Генрик Литвин, передает Радио Свобода.

При этом, по его словам, Польша учла международный опыт проведения таких акций, как саммиты НАТО и глобальные форумы молодежных организаций.

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В том, что при усилении мер безопасности на польских границах Украина попала в группу риска вместе с Беларусью и Россией, нет никакой политики, заявляет Литвин. По его словам, эти восточные соседи Польши не являются членами ЕС и НАТО и не входят в шенгенскую зону.

«Дело не в том, что малое приграничное движение является угрозой, – дело в том, чтобы на время мероприятий подготовить такие условия труда для пограничных служб, чтобы контроль за движением через границу был более результативным», – отметил Литвин.

Как сообщал УНИАН, Польша сообщила о прекращении действия Соглашения о малом пограничном движение на украинско-польской границе с 4 июля до 2 августа.

По данным МИД Украины, это связано с проведением в Варшаве 8-9 июля саммита НАТО, а 25-31 июля – Мировых дней молодежи в Кракове.

На аналогичный шаг Польша пошла и в отношении России и Беларуси.