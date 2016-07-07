Прекращение малого пограничного движения является временной мерой безопасности - посол Польши
Прекращении малого пограничного движения между Польшей и Украиной является временной мерой безопасности для предотвращения возможных провокаций и терактов в Польше, где в течение июля состоится ряд важных международных мероприятий.
Об этом заявил посол Польши Генрик Литвин, передает Радио Свобода.
При этом, по его словам, Польша учла международный опыт проведения таких акций, как саммиты НАТО и глобальные форумы молодежных организаций.
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В том, что при усилении мер безопасности на польских границах Украина попала в группу риска вместе с Беларусью и Россией, нет никакой политики, заявляет Литвин. По его словам, эти восточные соседи Польши не являются членами ЕС и НАТО и не входят в шенгенскую зону.
«Дело не в том, что малое приграничное движение является угрозой, – дело в том, чтобы на время мероприятий подготовить такие условия труда для пограничных служб, чтобы контроль за движением через границу был более результативным», – отметил Литвин.
Как сообщал УНИАН, Польша сообщила о прекращении действия Соглашения о малом пограничном движение на украинско-польской границе с 4 июля до 2 августа.
По данным МИД Украины, это связано с проведением в Варшаве 8-9 июля саммита НАТО, а 25-31 июля – Мировых дней молодежи в Кракове.
На аналогичный шаг Польша пошла и в отношении России и Беларуси.