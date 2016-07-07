Луценко показал драгоценности, обнаруженные при обыске у Клюева
00:49, 07 июля 2016Общество
9038
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал фотографии с обыска у политика и бизнесмена Андрея Клюева.
facebook.com/LlutsenkoYuri?fref=ts
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Для тех, кто смеялся над моим указанием обыскать жилище подозреваемых ОПГ Януковича, - фото с опоздавшего, но таки проведенного сегодня обыска у Клюева", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ ГПУ рассказали подробности обыска в Конча-Заспе: искали самого Клюева
Как добавил Луценко в комментариях к посту, на данное имущество наложен арест для обеспечения обвинительного заключения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter