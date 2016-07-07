Луценко показал драгоценности, обнаруженные при обыске у Клюева

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Для тех, кто смеялся над моим указанием обыскать жилище подозреваемых ОПГ Януковича, - фото с опоздавшего, но таки проведенного сегодня обыска у Клюева", - говорится в сообщении.

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Как добавил Луценко в комментариях к посту, на данное имущество наложен арест для обеспечения обвинительного заключения.