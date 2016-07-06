Луценко рассказал, почему назначил прокурором Киева Говду

Комментарий Луценко разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Думаю, что Роман Говда попал в водоворот политического противостояния между командой Сакварелидзе-Касько и старой командой Генпрокуратуры. Это молодой, умный, с неплохим профессиональным опытом работник. Считаю, что он может справиться с серьезными вызовами в столичной прокуратуре», - сказал Луценко.

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Он отметил, что общался с активистами-антикоррупционерами относительно Говды.

«Собственно, никаких конкретных обвинений лично в отношении него у них нет. Да, он был не в том месте и не в то время. А сейчас будет выполнять общие задачи по активизации наступления на преступность под любым видом», - заверил генпрокурор.

Луценко обратил внимание на то, что уже стартовала кампания по проверке прокуроров на «добропорядочность».

«Если есть конкретные факты в отношении любого из работников прокуратуры, в том числе и господина Говды, они могут быть предоставлены в установленном порядке за подписью конкретного гражданина в специальную рабочую группу внутренней безопасности ГПУ, и если будут какие-то вопросы – он не пройдет эту проверку. На этот момент ни внутренняя безопасность, ни Генинспекция, ни я лично не увидел ни одного конкретного обвинения в отношении Романа Говды», - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко представил Говду коллективу столичной прокуратуры.

Говда был заместителем экс-генерального прокурора Виктора Шокина, а также прокурором Одесской области.

30 мая Луценко на первой пресс-конференции в должности генпрокурора заявил, что заместители генпрокурора Говда, Юрий Севрук, и Олег Залиско получили настоятельную просьбу об увольнении.