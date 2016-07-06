В Харькове откроют социальную гостиницу

Об этом сообщает izvestia.kharkov.ua.

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"У нас уже есть проект, мы уже определились, что там будет пятьдесят койка-мест. Предназначение этого учреждения состоит в том, чтобы принять людей, которые оказались в какой-то неожиданной ситуации, вот как у нас на Слинька дом взорвался или пожар, а на Московском проспекты взрыв был. У нас же были и такие семьи, которые в частном секторе пострадали от пожара, сегодняшние переселенцы", - рассказала Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.