В Харькове откроют социальную гостиницу
20:24, 06 июля 2016Общество
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В Харькове появится социальная гостиница. Ее построят на средства немецких международных организаций. Город завоевал на это право в конкурсе. Откроют социальную гостиницу в территориальном центре Московского района. Там есть недостроенные помещения.
Гостиницу построят для людей, которые "оказались в неожиданной ситуации" / tic.kh.ua
Об этом сообщает izvestia.kharkov.ua.
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"У нас уже есть проект, мы уже определились, что там будет пятьдесят койка-мест. Предназначение этого учреждения состоит в том, чтобы принять людей, которые оказались в какой-то неожиданной ситуации, вот как у нас на Слинька дом взорвался или пожар, а на Московском проспекты взрыв был. У нас же были и такие семьи, которые в частном секторе пострадали от пожара, сегодняшние переселенцы", - рассказала Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.
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