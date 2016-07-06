Рейд на полк "Днепр-1": ГПУ открыла дело по факту незаконного хранения большого количества оружия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

По его словам, уголовное производство открыто по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Гуцуляк не исключил, что оружие из обнаруженного места могло незаконно переправляться в другие регионы Украины.

«Были обоснованные подозрения считать, что это оружие или значительная его часть будет перевезена в Киев или по Украине и могла быть в дальнейшем использована криминальными элементами. Нам удалось ликвидировать такую угрозу и изъять такое количество оружия, в числе которого гранатометы, мины, тротил, взрывчатка, тысячи патронов», - сказал Гуцуляк.

Он подчеркнул, что считать оружие таким, которое хранится незаконно, дает основания тот факт, что оно хранилось в неприспособленных помещениях, не было учтено, не было ответственных за его хранение. Также были найдены и изъяты документы, в которых отмечалось, что указанное оружие было использовано во время боевых действий или во время учений.

«В ходе обыска изъяты документы, в которых указывается, что это оружие было использовано в ходе боевых действий и учений, а на самом деле оно является реальным», - подчеркнул Гуцуляк.

Он также отметил, что в настоящее время устанавливается полный объем оружия и возможные другие места хранения, а затем следователи будут определять и устанавливать лиц, которым будут выдвигаться подозрения.

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Напомним, сегодня в ГПУ сообщили, что по месту дислокации полка «Днепр-1» Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области выявлено рекордное количество незаконно вывезенных из зоны АТО оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Проведенными следственными (розыскными) мероприятиями по месту дислокации полка патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1» ГУ НП в Днепропетровской области выявлено рекордное количество незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, похищенных, вывезенных из зоны АТО как уже списанное военное имущество, которое использовалось во время столкновений с боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», - отмечалось в сообщении.