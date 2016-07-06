ГПУ: По месту дислокации "Днепр-1" нашли рекордное количество незаконно вывезенного из зоны АТО оружия (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины в тесном взаимодействии с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и подразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, управлением внутренней безопасности Национальной полиции Украины в г. Киеве, Государственной пограничной службой Украины, утром 06.07.2016 начата спецоперация по изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, которые похищены и вывезены из зоны проведения АТО», - говорится в сообщении.

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По данным ГПУ, «проведенными следственными (розыскными) мероприятиями по месту дислокации полка патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1» ГУ НП в Днепропетровской области выявлено рекордное количество незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые были украдены, вывезены из зоны АТО как уже списанное военное имущество, которое использовалось во время столкновений с боевиками террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”».

Спецоперация продолжается, осуществляется комплекс предусмотренных законом мероприятий с целью дальнейшего изъятия оружия и боеприпасов, а также установления круга лиц, причастных к организации незаконного их хранения, сообщили в Генпрокуратуре.