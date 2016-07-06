В парке Шевченко оградили зону с квадроциклами
16:36, 06 июля 2016Общество
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В Днепре после инцидента в парке Глобы квадроциклы в городе запретить не могут, но руководство другого парка - Шевченко решило оградить зону с аттракционом.
Месяц назад в парке Глобы под колеса квадроцикла попал ребенок / 056.ua.
Как рассказал директор парка Шевченко Юрий Усенко, инцидентов с квадроциклам у них никогда не было и запрещать аттракцион нет смысла, но оградить зону все же стоит, передает 056.ua.
"Запрета на городском уровне нет, но мы решили установить предупредительные таблички на деревьях в зоне, где катаются на квадроциклах, чтобы горожане были внимательней", - сказал директор парка.
Напомним, что месяц назад в парке Глобы под колеса квадроцикла попал ребенок.
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