В парке Шевченко оградили зону с квадроциклами

Как рассказал директор парка Шевченко Юрий Усенко, инцидентов с квадроциклам у них никогда не было и запрещать аттракцион нет смысла, но оградить зону все же стоит, передает 056.ua.

"Запрета на городском уровне нет, но мы решили установить предупредительные таблички на деревьях в зоне, где катаются на квадроциклах, чтобы горожане были внимательней", - сказал директор парка.

Напомним, что месяц назад в парке Глобы под колеса квадроцикла попал ребенок.