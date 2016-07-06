Завтра в некоторых районах Днепра отключат воду

В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети в месте пересечения улицы Петрозаводская и Донецкое шоссе, 7 июля с 2.00 часов ночи до 20.00 часов будет прекращено водоснабжение потребителей.

Как сообщила сайту «Днепр вечерний» пресс-служба КП «Днепрводоканал», водоснабжение будет прекращено не во всем городе, а только по следующим адресам:

• ул. Петрозаводская;

• ул. Онежская;

• ул. Гринченко;

• ул. Петрозаводская, 371А («Днепропетровский специализированный дом ребенка», котельная ДП «Восходтеплоэнерго»);

• ул. Петрозаводская, 377 (Средняя школа № 64);

• ул. Передовая, 253 (Средняя школа № 90);

• ул. Пестеля, 40 (Детский садик № 379);

• ул. Варваровская, 28 (ООО «Хлебозавод №10»).

На период выполнения работ предприятие рекомендует обеспечить необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.