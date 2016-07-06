5 лучших мест для купания в Карпатах

Карпатские горы давно облюбовали поклонники зимнего отдыха из-за отличных горнолыжных склонов, однако и летом в Карпатах не менее интересно. Ведь в летние месяцы природа оживает, щедро одаривая нас грибами и ягодами, горные склоны покрываются цветами, источники наполняются чистейшей целебной водой, а многочисленные озера, реки и водопады освежают и дарят бодрость тем смелым, кто не боится прохлады горных водоемов. Какие места для купания в Карпатах самые привлекательные с точки зрения туриста? Рассмотрим пять вариантов, которые не оставят равнодушным ни одного любителя отдыха на воде.

1. Одним из лучших курортных мест в Карпатах считается город Яремче. Это уютный, окруженный горами туристический центр, откуда начинается множество туристических маршрутов. Найти себе тур по душе здесь сможет каждый путешественник. Яремче всегда рад гостям: полноценный отдых в Карпатах вы получите, даже не покидая пределов города. Для этого нужно всего лишь остановиться в отеле Романтик Спа, предлагающем комфортный расслабленный отдых со всеми удобствами на фоне карпатских гор. На территории отеля расположена обширная спа-зона с термальными бассейнами, соляным гротом, гидромассажем, есть все условия для занятий спортом. Здесь вы сможете не только вдоволь поплавать, но и позагорать под мягким карпатским солнцем: для этого в отеле работает открытый спа-бассейн с чистейшей теплой водой, шезлонгами и баром. Отдохнуть у воды за определенную плату могут все желающие; для гостей отеля доступ к бассейнам бесплатный. Сайт отеля - romantikspahotels.ua

2. Наверное, многие согласятся, что вид падающей с высоты воды – это завораживающее зрелище, а купание в водопаде дарит ни с чем не сравнимые ощущения. В Карпатах очень много водопадов, но в основном они расположены в труднодоступных местах: чтобы полюбоваться ими, нужно приложить немало усилий. К счастью, есть несколько маршрутов, где это чудо природы можно наблюдать в полнее комфортных условиях. Одно из таких мест – водопад Гук. Если вы остановились в Яремче, добраться до него не составит большого труда. К водопаду ведет пеший маршрут длиною 5 км. Тропа пролегает вдоль реки Женец, в окружении живописных видов. Дойдя до водопада, вы сможете сбросить усталость под стекающими струями воды и искрящимися брызгами. Высота водопада Гук составляет 15 м; из-за шума, издаваемого падающей водой, водопад и получил свое название.

3. Всего в 35 км от Яремче расположен популярный горнолыжный курорт Буковель. В последние годы его инфраструктура активно развивается, благодаря чему курорт стал привлекательным местом и для летного отдыха. Расположенный в окружении 5 гор, Буковель предлагает своим гостям не только чистый горный воздух и невероятные виды, но и множество вариантов отдыха на воде. И все благодаря появившемуся здесь недавно озеру - самому большому из искусственных озер в Украине. Растянулось оно почти на 800 м в длину, глубина водоема достигает 15 м. Купание в кристально чистой воде здесь легко чередовать с расслабленным отдыхом в шезлонгах в окружении горных пейзажей. Так как озеро находится в горах, будьте готовы к приятной прохладе водной глади. В отдельно оборудованной зоне для активного отдыха можно заняться самыми современными видами водного спорта. Водные лыжи, FlySurf, гидроциклы, вейкбординг, дайвинг – все это ждет вас в Буковеле. Безопасность отдыхающим гарантирует команда опытных спасателей и инструкторов. Здесь же можно заняться рыбалкой: выловленную форель придется отпустить или, заплатив определенную сумму, насладиться уловом. Пребывание в зоне отдыха на озере платное, как и аренда шезлонгов и зонтиков. Добраться до Буковеля легко: сюда можно приехать как на личном автомобиле (есть бесплатная стоянка), так и на автобусе.

4. Если вы предпочитаете уголки нетронутой природы, отправляйтесь за впечатлениями к озеру Герешаска. Чтобы забраться туда, придется потратить 3-4 часа на подъем в гору (направление к вершине Апшинец). Трудности пути с лихвой окупаются открывающимися с высоты полутора тысяч метров пейзажами, видами семиметрового каскадного водопада и расположенного чуть выше озера прямоугольной формы. Озеро Герешаска наполнено прозрачной и холодной (не выше 11 градусов) водой, для купания в которой потребуется определенная доля мужества. Вход в озеро сопряжен с рядом трудностей: мешают многочисленные камни и некомфортный наклон. Добраться до этих природных красот проще всего на джипе. Это позволит сэкономить массу времени и сил: предложения водителей можно найти как в интернете, так и в самом Яремче.

5. И напоследок информация для любителей экстрима: в Карпатах встречаются горные реки, чей буйный нрав придется по вкусу покорителям порогов и шивер. Сплав по ним может стать одним из самых запоминающихся летних приключений, особенно если вы выберете для прохождения конец весны или начало лета, когда реки наполняются талой водой. После обильных дождей сплавляться здесь можно все лето и даже осенью. В качестве транспортных средств используются катамараны, рафты, каяки и байдарки. Для сплавов по рекам Карпат не требуется особая физическая подготовка: новичкам прекрасно подойдет река Днестр, несущая свои воды величаво и спокойно. Активный рафтинг ждет вас на речках Черемош и Прут: пороги различной степени сложности не дадут заскучать даже опытным сплавщикам. Можно выбирать маршруты различной протяженности, от сплава на пару часов до многодневного тура, включающего ночевки в палатке, посиделки у костра и полное погружение в дикую природу края.