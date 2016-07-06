Дело сбитого под Луганском ИЛ-76: главарю "ЛНР" и двум боевикам заочно объявлено о подозрении
Главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум членам незаконных вооруженных формирований Андрею Патрушеву и Александру Гурееву следователи УСБУ в Днепропетровской области с согласия прокурора заочно сообщили о подозрении в совершении теракта относительно самолета ИЛ-76, который был сбит 14 июня 2014 года при заходе в аэропорт Луганска.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепре сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин.
«Трем лицам заочно сообщено о подозрении в совершении теракта. Они объявлены в розыск. Решением Бабушкинского районного суда Днепра начато специальное расследование», - отметил Черкашин.
По его словам, на момент совершения теракта относительно самолета ИЛ-76 Плотницкий занимал должность командира незаконного вооруженного формирования батальона «Заря» и отдал приказ своим подчиненным сбить самолет из переносного зенитного комплекса.
По словам присутствовавшего на брифинге начальника отделения следственного отдела УСБУ в Днепропетровской области Ильи Вдовина, следствие имеет доказательства, что данный теракт был совершен по приказу Плотницкого Патрушевым и Гуреевым.
«Следствие имеет вещественные доказательства — две отстрелянные трубы переносного зенитного комплекса «Игла», из которого были произведены выстрелы по самолету ИЛ-76. Один выстрел был нейтрализован тепловой ловушкой, второй выстрел попал в левый двигатель самолета. В результате чего самолет загорелся», - отметил Вдовин.
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Указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 (теракт, который привел к массовой гибели людей).
Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года самолет ИЛ-76 был сбит выстрелом при заходе в аэропорт Луганска. В результате погибли 9 членов экипажа и 40 военных Вооруженных сил Украины.
По информации спикеров брифинга, все трое подозреваемых могут быть осуждены заочно.