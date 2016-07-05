В Одессе начнет действовать система автоматической фиксации нарушений ПДД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления Патрульной полиции Одессы Михаил Белецкий.

По его словам, в определенных местах будут установлены современные камеры, которые будут фиксировать происходящее.

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«Информация с камер будет стекаться в центр, который будет оповещать всех сотрудников патрульной полиции о происшествиях. Нарушителей вычислят и направят «письма счастья», - подчеркнул Белецкий.

Он отметил, что в качестве эксперимента была установлена такая камера, которая только за 1 час зафиксировала порядка 300 нарушений.

По его словам, за январь-июнь текущего года в Одессе сотрудники Патрульной полиции зафиксировали 22,665 тыс. нарушений правил дорожного движения, из которых 11,519 тыс. связаны с нарушениями требований дорожных знаков, дорожной разметки или правил парковки.

Как отметил Белецкий, с января по июнь оформлено 3,224 тыс. ДТП с повреждениями транспортных средств и 750 ДТП с пострадавшими.

Среди основных нарушений ПДД – 4,884 тыс. случая управления транспортным средством без документов. В первом полугодии «по горячим следам» патрульные раскрыли 7 убийств, 35 угонов, 55 грабежей, 305 краж и 24 случая мошенничества.

«За первое полугодие 2016 года на телефонную линию «102» в городе поступило более 68 тыс. звонков», - подчеркнул Белецкий.