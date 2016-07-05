В Одессе начнут работать школьные офицеры полиции

В Одессе с сентября начнут работать школьные офицеры полиции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник сектора пресс-службы Управления патрульной полиции в Одессе Алла Марченко.

Читайте такжеВ Одессе на маршруты вышли 5 новых низкопольных троллейбусов

Как отметила Марченко, это - пилотный проект, который будет проходить в трех городах Украины, в том числе, в Одессе.

«Уже есть планы, уже составляется график, мы уже проводим рабочие встречи. Поэтому мы скоро обязательно объясним, прежде всего, родителям, о том, как это будет проходить. Это, прежде всего, профилактика и правовое воспитание наших детей», - заявила Марченко.