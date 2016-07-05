На Харьковщине со смертельно опасной тропической малярией госпитализирован студент из Ганы

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, случай тропической малярии был зафиксирован 1 июля в абитуриента подготовительного факультета Харьковской государственной зооветеринарной академии, проживающий в общежитии села Малая Даниловка под Харьковом.

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Отмечается, что жалобы на ухудшение самочувствия - повышение температуры тела до 39, озноб, сильная головная боль и боли в суставах у студента появились 30 июня. Каретой скорой медицинской помощи его доставили в областную клиническую инфекционную больницу и госпитализировали с диагнозом «малярия неуточненная».

"В ходе эпидемиологического расследования установлено, что пострадавший 25 июня прибыл из Ганы. В этой стране есть риск заболеть тропической малярией. В организации проведено эпидемиологическое обследование и начаты противоэпидемические мероприятия", - добавили в СЭС.

Малярия - это болезнь, которая угрожает человеческой жизни. Она вызывается паразитами, которые передаются человеку во время укуса инфицированными комарами. Тропическая малярия - инфекционное заболевание, вызываемое протозойными паразитами рода плазмодиев также во время комариных укусов. Смертность составляет 80-90% случаев.