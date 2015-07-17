Ученые выяснили, как комары находят себе жертву

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Американские ученые выяснили, что больше всего привлекает комаров. По данным исследователей, насекомые находят жертву, следуя за шлейфом углекислого газа, который животные и человек выделяют при дыхании. При этом комар может учуять CO2 c расстояния до 50 метров.

"Чем больше по размеру человек, тем больше он выделяет углекислого газа", - рассказывает доктор Джо Конлон из американской Ассоциации по контролю за москитами. Именно поэтому, например, комаров больше привлекают беременные женщины, которые дышат вместе с плодом.

Ученые выяснили, что на более близком расстоянии комар идентифицирует свою жертву визуально, а подлетев еще ближе - ориентируется на тепло, которое излучает тело животного.

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По словам Конлона, другие источники тепла также способны привлекать насекомых, как и резко движущиеся предметы.