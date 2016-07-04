Военный прокурор сил АТО Кулик заявляет, что подал жалобу на арест своего имущества
Военный прокурор сил АТО Константин Кулик, которого обвиняют в незаконном обогащении, заявляет, что подал жалобу на арест своего имущества.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в перерыве заседания Соломенского районного суда Киева, который, как ожидается, сегодня должен избрать ему меру пресечения.
«Считаю незаконным арест моего имущества, в связи с чем подал апелляционную жалобу», - сказал Кулик.
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Как сообщал УНИАН, адвокаты Кулика, подозреваемого в незаконном обогащении, заявили отвод следственному судье, считая его действия предвзятыми.
НАБУ 1 июля направило в суд ходатайство об избрании Кулику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, а также об отстранении от занимаемой должности.
Сегодня, 4 июля, суд отстранил Кулика от должности военного прокурора сил АТО на 2 месяца.