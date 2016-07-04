В Одессе полицейские разоблачили женщину, пытавшуюся себя выдать за мать подкидыша

Об этом в ходе аппаратного совещания Одесского горсовета сообщила главврач детского дома №1 Валентина Карташова, пишет trassae95.com.

Ранее женщины, которые привели ребенка, отказались от объяснений и ушли в неизвестном направлении. При осмотре мальчика на его щеке и плече медики выявили гематомы, а под ключицей - ссадины.

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Карташова рассказала, что в детский дом пришла женщина ромской национальности, которая назвалась мамой Артема. Однако она сказала, что Артему два года, хотя по всем признакам ему не меньше трех лет. Сотрудники детдома задержали женщину и передали ее полиции.

Также Карташова отметила, что предполагаемую мать Артема разыскали в Житомире и соответствующие документы должны передать в ближайшее время. Кроме того, материнство определит медицинская экспертиза и суд.