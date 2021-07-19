В Минобороны объясняют такую тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы.

За 2019-2020 годы с Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.

Как рассказал представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко, командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы, передает "Радио Свобода".

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"Приводят статистику, где доход в армии уступает и кадры перетекают в МВД", – говорится в материале журналистов.

По словам Гаврилко, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату – этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет.

Кроме того, приблизительно 70% рабочего времени летчики тратят на работу с документами.

"Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год", – признался один из офицеров 831-й бригады тактической авиации (Миргород Полтавской области).

По его словам, рост в этом направлении есть, но при сравнении с другими странами и государствами-членами НАТО, где летчики летают намного больше, "это смешные цифры".

Как пишет DW, согласно нормативам НАТО, у летчика должен быть не менее 180 часов налета в год, из которых 40 можно набрать на авиатренажере.

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Автор: Виктория Гордиенко