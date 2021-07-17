Принятые конституционным большинством законы предусматривают создание системы национального сопротивления в Украине, что станет мощным сигналом всему миру, что наша страна будет обороняться и никогда больше не допустит событий 2014 года.

Принятие Верховной Радой законов "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в закон "О численности Вооруженных сил Украины" - это знаковое событие, которое позволит максимально быстро повысить обороноспособность государства.

Об этом говорится в комментарии Офиса президента.

Напоминается, что инициатором этих законопроектов стал президент Владимир Зеленский, который внес их на рассмотрение парламента как неотложные. К разработке документов были приобщены представители различных силовых ведомств, ветеранских организаций, волонтеры, эксперты.

Принятые конституционным большинством законы предусматривают создание системы национального сопротивления в Украине, что станет мощным сигналом всему миру, что наша страна будет обороняться и никогда больше не допустит событий 2014 года.

В частности, закон "Об основах национального сопротивления" (законопроект № 5557), который поддержали 313 народных избранников, определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления. Он предусматривает развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки граждан Украины к национальному сопротивления.

"Национальный сопротивление" - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействия. Такой подход предполагает, что защита Украины является всенародным делом и осуществляется как на подконтрольной, так и на оккупированной территории нашего государства.

Читайте такжеСутки на Донбассе: во вторник погиб боец ВСУ, шестеро - ранены и травмированы

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины за пределами боевых действий, а движение сопротивления - на временно оккупированной территории. Кроме того, составляющая подготовки граждан Украины является весомым вкладом в национально-патриотическое воспитание украинцев.

При разработке документа был учтен опыт стран-членов НАТО, в частности Литвы, Эстонии и Польши, современные практики организации комплексной обороны.

Также парламентарии 312 голосами приняли закон "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности армии в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" (законопроект № 5558), которым предусмотрено увеличение предельной численности ВСУ на 11 тыс., 10 тыс. из которых - территориальная оборона и тысяча - спецназовцы. Это направлено на обеспечение выполнения заданий, определенных законом о национальном сопротивлении.

Одним из ключевых факторов, которые определяет закон о национальном сопротивлении, является социальная и правовая защита участников территориальной обороны и движения сопротивления.

Принятие этих законов позволит максимально быстро повысить обороноспособность Украины в условиях российско-украинской войны.

Увеличение численности ВСУ

Законы о "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" парламент принял 16 июля.

Законами предусматривается утвердить численность ВСУ в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева