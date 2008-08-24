Кафе в центре Киева подожгли двое из пострадавших

По предварительным данным, причиной возникновения пожара в кафе “Блинофф”, которое находится в центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, был поджог.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел 23 августа около часа ночи. Вследствие пожара погибли четыре посетителя кафе, еще пятеро получили ожоги.

Установлено, что двое мужчин облили легковоспламеняющейся жидкостью вход в ресторан и подожгли ее. Огнем повреждены около 100 кв. метров помещения.

По информации ДСО, принятыми оперативно-розыскными мерами установлено, что преступление совершили двое киевлян, которые также получили ожоги. Мотивы содеянного устанавливаются.