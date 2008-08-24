Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отпразднует День Независимости в семейном кругу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после того, как принял участие в молебне в Киево-Печерской Лавре.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что всегда неплохо «праздник начинать с молитвы».

Отвечая на вопрос, будет ли он наблюдать за военным парадом, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Сейчас Украине не до парадов».