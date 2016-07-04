Неизвестные обстреляли и бросили гранату в машину Кивы - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В 22:40 в главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области обратился кондидат в народные депутаты Украины Илья Кива и сообщил о том, что его машину обстреляли неизвестные и бросили гранату, которая взорвалась", - говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства инцидента расследуются.

Позже в полиции сообщили, что в автомобиль Кивы стреляли из автоматического оружия. Пострадавших нет.

На кандидата в народные депутаты в округе №183 Илью Киву совершено покушениеhttps://t.co/m5sxeBXSED#срочноpic.twitter.com/b1HU9I9uy4 — МВД Украины (@MVS_UA) July 3, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что в машину народного депутата Владимира Парасюка бросили гранату. По словам нардепа, он якобы видел, как неизвестный бросил предмет, похожий на гранату.