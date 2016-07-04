Неизвестные обстреляли и бросили гранату в машину Кивы - МВД
Экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, кандидат в народные депутаты Илья Кива сообщил, что его машину обстреляли и бросили гранату.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"В 22:40 в главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области обратился кондидат в народные депутаты Украины Илья Кива и сообщил о том, что его машину обстреляли неизвестные и бросили гранату, которая взорвалась", - говорится в сообщении.
Сейчас обстоятельства инцидента расследуются.
Позже в полиции сообщили, что в автомобиль Кивы стреляли из автоматического оружия. Пострадавших нет.
На кандидата в народные депутаты в округе №183 Илью Киву совершено покушениеhttps://t.co/m5sxeBXSED#срочноpic.twitter.com/b1HU9I9uy4— МВД Украины (@MVS_UA) July 3, 2016
Ранее УНИАН сообщал, что в машину народного депутата Владимира Парасюка бросили гранату. По словам нардепа, он якобы видел, как неизвестный бросил предмет, похожий на гранату.