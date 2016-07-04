Неизвестные обстреляли и бросили гранату в машину Кивы - МВД

00:43, 04 июля 2016
Общество
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Экс-руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, кандидат в народные депутаты Илья Кива сообщил, что его машину обстреляли и бросили гранату.

mvs.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В 22:40 в главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области обратился кондидат в народные депутаты Украины Илья Кива и сообщил о том, что его машину обстреляли неизвестные и бросили гранату, которая взорвалась", - говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства инцидента расследуются.

Позже в полиции сообщили, что в автомобиль Кивы стреляли из автоматического оружия. Пострадавших нет.

Ранее УНИАН сообщал, что в машину народного депутата Владимира Парасюка бросили гранату. По словам нардепа, он якобы видел, как неизвестный бросил предмет, похожий на гранату.

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