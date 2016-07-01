Луценко назначил прокурора Херсонской области

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе представления Луценко отметил, что новоназначенный прокурор уже в понедельник, 4 июля, проведет прием.

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Тригубенко до этого назначения с 2014 года занимал должность первого заместителя начальника управления по вопросам защиты прав граждан и интересов Украины на территории временно оккупированного полуострова Крым — начальника отдела надзора за соблюдением закона при осуществлении противодействия преступности и коррупции Генпрокуратуры.

Еще раньше Тригубенко работал на должности начальника отдела обеспечения требований законодательства Министерства иностранных дел.

Он является братом народного депутата Украины от «Блока Петра Порошенко» Сергея Тригубенко.

Как сообщал УНИАН, 23 июня генпрокурор назначил тогдашнего прокурора Херсонской области Сергея Ромася первым заместителем прокурора Хмельницкой области. Ромась возглавлял прокуратуру Херсонской области с 24 июня 2015 года.