Вступил в силу приказ министра обороны Украины о передвижениях ЧФ

Сегодня, 22 августа, Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА от 21 августа “О вопросе передвижений, связанных с деятельностью военных формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины".

Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны.

Следовательно, соответствующий приказ вступил в силу.

Как сообщалось, данный приказ был издан с целью реализации Указа Президента Украины №705/2008 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 августа 2008 года “О ситуации вокруг передвижений, связанных с деятельностью военных формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины”.

Согласно с приказом, должностным лицом, которое отвечает за организацию согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью военных формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины определен первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (в соответствии с функциональными обязанностями).

Также приказом министра обороны Украины утверждены образцы документов, которые используются при предоставлении разрешения или отказе в разрешении на передвижения, связанные с деятельностью военных формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины.