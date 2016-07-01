Депутат Барна попал в ДТП на Харьковщине, возвращаясь из зоны АТО (фото)

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня в 3.00 ночи перед г. Изюм, за 130 км до Харькова, возвращаясь из зоны АТО, попали в ДТП на блокпосту, въехав в бетонные блоки, прикрытые авторезиной, которыми до половины перегородили дорогу и полностью перекрыли полосу, по которой мы ехали», - написал Барна.

«Отсутствие предупредительных и световых знаков, еще и усиленное туманом, не давали шанса избежать столкновения и «сделали» свое дело», - отметил депутат.

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По словам Барны, «пострадал прочный внедорожник товарища, а нам удар ослабили подушки безопасности, отделались синяками и царапинами».

Он пишет, что представители полиции сказали, что «мы не первые, кто въехали в бетонное ограждение». «Это просто «звиздец», друзья, потому что если на передовой не убили, то на дороге убиться можно из-за халатности и непрофессионализма чиновников, которых для профилактики нужно отправить на курсы в АТО, на передовую, для воспитания у них элементарного уважения к своему народу, ответственности к своим обязанностям, воспитания достоинства к своей должности и званию», - говорит Барна.