Луценко представил нового прокурора Николаевщины

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"В каждой области, назначая областного прокурора, я обращаюсь к общественности. Моя позиция очень проста – я готов сотрудничать с общественностью для очистки прокуратуры. Но никто – ни общественность, ни миллионеры, ни депутаты – не будут диктовать, кто будет прокурором. Они могут требовать: кто не должен быть прокурором. Я это буду слышать", - процитировала она генпрокурора.

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Напомним, 29 июня, прокурором Николаевской области Вячеславом Кривовязом было подано заявление на увольнение из органов прокуратуры. Луценко заявление Кривовяза удовлетворил.

В 2000-2001 годах Дунас работал в прокуратуре Львовской области, в 2001-2004 был прокурором Жолковского района Львовщины, в 2004-2014 - начальник управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства в облпрокуратуре, в 2014 году также недолго был заместителем прокурора Львовщины. С августа 2014 года он стал заместителем начальника Главного управления представительства и организации участия в уголовном производстве в суде Генпрокуратуры, а в 2015 году - начальником этого управления.